Weekend temporalesco

Roma, 29 ago. (AdnKronos) – Nel corso del weekend è atteso un vero e proprio ribaltone delle condizioni meterologiche: passeremo direttamente dal sole a un’ondata di temporali anche forti. Il team del sito ‘iLMeteo.it’ comunica che già dalla giornata di sabato 31 agosto un vasto fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa si avvicinerà pericolosamente all’Italia, dando il via ad una fase di maltempo.

Entrando nel dettaglio della situazione prevista nel corso del fine settimana, sabato le prime piogge si verificheranno già in mattinata tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; attenzione sulla Sardegna, dove potrebbero verificarsi condizioni potenzialmente pericolose a causa dei contrasti termici e della tanta energia in gioco (mare ancora caldo che fornisce umidità all’atmosfera). Non sono da escludere violenti temporali con grandine e forti raffiche di vento. Sul resto dell’Italia invece avremo una prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso con temperature più che gradevoli.

‘iLMeteo.it’ avvisa però che sarà domenica 1 settembre la giornata della svolta autunnale: il maltempo si estenderà a buona parte delle regioni del centro-settentrionali, con possibilità di rovesci temporaleschi in particolare sulle coste tirreniche tra Liguria, Toscana, Lazio e fin sulla Campania (piogge e temporali fino a Napoli). Possibili dei nubifragi anche sulle città di Roma e Firenze. Nel contempo si verificherà anche un drastico calo delle temperature, che si porteranno al di sotto delle medie stagionali.