WEgate, premi per donne imprenditrici: candidature aperte fino al 15 settembre

Sono aperte fino a mercoledì 15 settembre le candidature per partecipare ai WEgate Awards per le imprenditrici in Europa, la cerimonia di premiazione volta a celebrare lo spirito imprenditoriale delle donne. Si tratta di un’iniziativa dell’European Gateway for Women’s Entrepreneurship, la piattaforma lanciata dalla Commissione europea attraverso Cosme, il programma dell’UE per la competitività delle imprese.

I premi WEgate saranno suddivisi in tre categorie: WEgate Nova Award for Women Entrepreneurship in Europe, assegnato ad un’imprenditrice che gestisce un’impresa avviata di recente con un forte potenziale socio-economico; WEgate Magna Award for Women Entrepreneurship in Europe, assegnato ad un’imprenditrice che gestisce un’attività consolidata con un approccio socio-economico o ambientale innovativo; WEgate Impulse Award for Women Entrepreneurship in Europe, assegnato ad un’imprenditrice che cerca di migliorare lo status di altre imprenditrici e/o che guida un’organizzazione a supporto di imprenditrici a livello locale. La cerimonia di premiazione si terrà in modalità virtuale il 7 ottobre 2021.