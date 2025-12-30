Welfare, a gennaio il bando “Vita e Opportunità”: oltre 370 milioni per le persone disabili

Il bando “Vita e Opportunità”, che si aprirà a gennaio, “sarà un’occasione concreta per accompagnare le persone in una vita il più possibile autonoma e partecipata, e gli Enti del Terzo Settore nella replica e sviluppo di buone pratiche e progetti virtuosi”. Ad annunciarlo è il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Il bando, con una dotazione di oltre 370 milioni di euro, finanzierà progetti che siano in grado di promuovere al meglio la dimensione abitativa, lavorativa e ricreativa della vita delle Persone con disabilità, affiancando l’entrata in vigore del Progetto di Vita con azioni concrete – spiega -. La misura è rivolta agli enti del Terzo settore che devono lavorare in rete, anche con il supporto delle istituzioni, e garantire continuità ai progetti. Con le risorse a disposizione sarà possibile ristrutturare spazi, acquistare mezzi di trasporto, attrezzature e materiale, attivare corsi di formazione per l’inclusione lavorativa e anche per gli operatori”. “Oltre al cuore del bando – conclude Locatelli – sono previste altre due linee di azione: una per la promozione del lavoro nell’agricoltura sociale e una per il tempo ricreativo di bambini e adolescenti con disabilità. L’obiettivo è sostenere e creare modelli di azione virtuosi, replicabili e duraturi. Sarà un’occasione davvero importante per continuare lungo la strada intrapresa attraverso la stessa riforma sulla disabilità che stiamo attuando”.