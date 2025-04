Welfare, accoglienza cittadini stranieri: la Campania proroga il bando per gli Enti locali

La Regione Campania ha prorogato alle ore 16:00 del 12 maggio 2025 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico “programmi di integrazione e autonomia per i cittadini dei paesi terzi”. Destinatari del bando sono gli Enti Locali e le aziende speciali consortili, titolari di progetti di accoglienza Sai attivi e con utenti in carico. Gli interventi ammissibili dovranno prevedere obbligatoriamente entrambe le seguenti tipologie: strutture e servizi per l’housing e l’inclusione sociale ed economica: interventi per il sostegno alla rifunzionalizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture necessarie per sostenere e/o rafforzare l’erogazione di servizi pubblici alle persone e/o per il sostegno diretto ai target di riferimento, ivi inclusa l’ottimizzazione dell’offerta di alloggi funzionali alla durata dei percorsi di inserimento lavorativo, formativo e culturale e spazi per i servizi sociali sostenibile e accessibile. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 9.000.000 di euro.