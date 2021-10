Welfare, avviso pubblico a Sorrento: dall’assistenza domiciliare al telesoccorso

Il Comune di Sorrento (Napoli), indice il bando pubblico per l’accesso a numerosi servizi sociali. Il provvedimento riguarda i cittadini in possesso dei requisiti previsti, disponibili sulla home page del sito web www.comune.sorrento.na.it. Si va dall’assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e l’adolescenza al Centro per la famiglia, dall’assistenza domiciliare per le persone anziane al Telesoccorso, dalle attività socialmente utili per le persone anziane. Ancora, dall’assistenza specialistica e domiciliare e al centro diurno per le persone con disabilità, alle misure di contrasto alla povertà. I cittadini interessati possono presentare domanda d’accesso ai servizi all’Ufficio Servizi sociali dell’Azienda speciale consortile per i servizi alla persona ‘Penisola Sorrentina’ utilizzando, esclusivamente, la modulistica prevista che è disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito istituzionale. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 12 novembre 2021.