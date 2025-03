Welfare che impresa!, nona edizione: contributo di 20mila euro a fondo perduto

Ritorna welfare che impresa! iniziativa orientata al capacity building e al sostegno dei progetti ad impatto sociale in fase di avvio o di crescita, guidato da Fondazione Italiana Accenture Ets e co-promosso da Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam Ets e Fondazione Conad Ets. Il Bando, giunto alla nona edizione, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo di nuove imprese in grado di ricombinare economia e società, costruite intorno ai bisogni della persona per promuovere una nuova visione di sviluppo integrale, che includa il fattore umano nei modelli di sostenibilità, e orientata a contrastare la crescita delle disuguaglianze. Il Bando intende promuovere progetti innovativi di welfare economicamente sostenibili, stimolare l’imprenditorialità sociale, favorire iniziative di rete e multistakeholder nonché alimentare progettualità orientate alla generazione di impatto sociale. Gli enti che da oggi possono candidarsi devono presentare un progetto in uno dei seguenti ambiti: welfare inclusivo e lotta alle disuguaglianze; salute e cura; welfare culturale; rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree interne; contrasto alle povertà (energetica, educativa, alimentare); transizione ambientale equa e inclusiva. Il Bando è aperto agli enti giuridici a vocazione sociale, costituiti da non più di 5 anni, o da costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui verranno comunicati i vincitori.

Per rispondere agli obiettivi di welfare che impresa!, i progetti presentati devono generare un impatto sociale misurabile, avere una dimensione comunitaria, innovativa e tecnologica, essere economicamente sostenibili, scalabili e con una comprovata fattibilità. La raccolta delle candidature si svolgerà fino al 18 aprile 2025 attraverso idea360, la piattaforma digitale di Fondazione Italiana Accenture Ets. A seguire, una giuria composta dai promotori, dai partner e dagli incubatori del progetto, valuterà le candidature e sceglierà i 12 progetti finalisti che parteciperanno ad un workshop formativo di due giorni in presenza, a Milano. Infine, nel mese di settembre verranno premiati i progetti migliori, ciascuno dei quali riceverà un contributo di 20.000 Euro a fondo perduto, grazie alle Fondazioni promotrici e a Intesa Sanpaolo, potrà accedere ad un percorso di mentorship personalizzato erogato dagli incubatori partner e potrà beneficiare di un finanziamento agevolato fino a 50.000 euro da Intesa Sanpaolo e di un conto corrente con condizioni agevolate per 36 mesi, incluso una carta di debito con canone mensile gratuito. Sono previste ulteriori premialità per i progetti finalisti, il cui elenco è disponibile sul Regolamento del bando.