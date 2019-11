Welfare e politiche di inclusione, asse Italia-Albania: primo bando di conversione del debito

Lanciato il primo bando (Call for Proposals) della seconda fase del Programma Italo Albanese di Conversione del Debito (IADSA II) per sostenere progetti nel settore sociale in linea con le strategie nazionali, con le priorita’ per lo sviluppo e l’integrazione formulate dal governo albanese e il Programma di Cooperazione allo Sviluppo tra l’Italia e l’Albania. IADSA dal 2012 ha finanziato 58 progetti per un totale di 20 milioni di euro. L’iniziativa e’ rivolta alle 61 municipalita’ albanesi, i progetti possono essere realizzati in collaborazione con organizzazioni no-profit (ONG-CSO) albanesi ed italiane, Enti Locali italiani e Organizzazioni Internazionali.

Sono ammissibili i progetti che interessano i seguenti ambiti prioritari: istruzione inclusiva e di qualita’, sanita’ pubblica e servizi di medicina preventiva, assistenza sociale nel territorio, inclusione sociale di soggetti a rischio di poverta’ ed emarginazione, sviluppo territoriale sostenibile, conservazione e protezione del patrimonio naturale e culturale, promozione dell’economia circolare e sostegno dell’occupazione giovanile e femminile. I fondi messi a disposizione ammontano a 6 milioni e 800 mila euro. L’importo dei contributi che possono essere chiesti a IADSA II deve essere compreso tra 200.000 (duecento mila) e 400.000 (quattrocentomila) euro per ogni progetto della durata massima di 24 mesi.