Welfare, Giovani e Rigenerazione sociale: riaperto l’avviso in Campania

La Regione Campania riapre i termini per la partecipazione all’Avviso “I Giovani e la Cultura della Rigenerazione Sociale”, in via di pubblicazione sul Burc, che mira a promuovere interventi di rigenerazione sociale, culturale e urbana, ideati e realizzati dai giovani all’interno delle proprie comunità di riferimento. Questo progetto si sviluppa in risposta al fabbisogno rilevato di una crescente esigenza di partecipazione civica alla vita delle comunità locali da parte sia degli studenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio, sia dei giovani che frequentano e animano le attività delle associazioni, prevedendo il loro coinvolgimento a servizio delle comunità locali. Le associazioni giovanili interessate a partecipare all’avviso sono invitate a compilare e inviare l’istanza entro le ore 16.00 del 28 giugno.

legge regionale n. 26 del 2016 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), istituita per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale-economica-culturale, contribuire alla loro crescita verso una condizione di cittadini consapevoli e responsabili e sviluppare la disponibilità e capacità d'impegno delle giovani generazioni nella società.In particolare, le azioni che si andranno a realizzare avranno l'obiettivo di stimolare il senso di appartenenza dei giovani alle loro comunità, coinvolgendoli attraverso l'approfondimento, il confronto, l'elaborazione condivisa, l'aggregazione, la progettualità, favorendo in loro lo sviluppo del senso civico e contrastando i fenomeni di emarginazione sociale, povertà, scarsità di servizi e, più in generale, mancanza di benessere in una comunità. L'iniziativa della Regione si colloca nell'ambito della