Welfare integrato e sfide del territorio: il 3 luglio a confronto gli assistenti sociali della Campania

Una comunità professionale di oltre 10.000 iscritti, chiamata a fare da cerniera tra istituzioni e cittadini in un contesto socio-economico complesso come quello campano. Il prossimo venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 15, l’Aula consiliare del Comune di Napoli ospiterà il convegno “World Social Work Day 2026 – Chiaroscuri sociali”, un importante momento di riflessione e programmazione strategica promosso dall’Ordine degli assistenti sociali della Campania (Croas).

Al centro del dibattito, intitolato “Luci, Ombre e Verità del Servizio Sociale tra professionisti e cittadini”, ci sarà la necessità di ridisegnare le geometrie del welfare locale attraverso sinergie multiprofessionali capaci di ottimizzare le risorse e rispondere alle nuove povertà. L’evento vedrà la partecipazione dei vertici istituzionali: dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all’assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Mormiroli, fino alla presidente nazionale del Croas, Barbara Rosina.

La governance dell’Ordine e il rilancio del welfare

Il Croas Campania, ente pubblico non economico con sede a Napoli, si conferma un partner strategico fondamentale per la Regione, i Comuni, le Asl e i Piani Sociali di Zona. Da gennaio 2026 la guida dell’ente è affidata ad Alessio Ruggiero, subentrato a Flavia Pirozzi (eletta al Consiglio Nazionale). Ruggiero, esponente storico della cooperazione sociale campana e già insignito del titolo di Cavaliere del Servizio Sociale nel 2025, porta alla presidenza un solido bagaglio tecnico-organizzativo, maturato nella progettazione territoriale (è stato pioniere nell’attuazione della Legge 285/97 nel Sannio) e nella direzione di servizi complessi.

I tavoli tecnici e il lavoro di rete

I lavori del convegno, moderati dalla vicepresidente regionale Dea Demian Pisano, si articoleranno attraverso testimonianze dirette e due panel operativi. Il primo, “La voce degli assistenti sociali” (ore 16), darà spazio ai professionisti attivi nei Comuni della regione (Gricignano di Aversa e Vico Equense) e ai membri del Consiglio dell’Ordine (Stella Carfora e Santa Falciano). Il secondo focus (ore 17:00) accenderà i riflettori su “Sinergie e Multiprofessionalità”, approfondendo l’integrazione tra la magistratura minorile (con i contributi del Tribunale per i Minorenni di Napoli), il privato sociale (Gesco e operatori specialisti) e il Pronto Intervento Sociale.

L’incontro rappresenterà anche un hub formativo per la categoria, garantendo crediti formativi e deontologici per gli iscritti all’albo.