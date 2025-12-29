Welfare, Laboratori di Educativa territoriale: pubblicata la gara europea

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di Laboratori di Educativa Territoriale (LET), finalizzata a garantire la continuità e il potenziamento delle attività socio-educative rivolte a bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni, su tutto il territorio cittadino, per il prossimo triennio. La procedura è indetta dall’Area Welfare – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità.
L’investimento complessivo previsto ammonta a oltre 25 milioni suddivisi in 30 lotti corrispondenti alle Municipalità e ai quartieri della città, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di assicurare una copertura capillare e omogenea del servizio e di rafforzare i presìdi educativi di prossimità, soprattutto nei contesti a maggiore fragilità sociale. I Laboratori di Educativa Territoriale rappresentano una risorsa strategica del sistema di welfare cittadino, con una funzione socio-pedagogica autonoma rispetto alla scuola ma strettamente integrata con essa e con i servizi sociali territoriali. Le attività sono orientate alla promozione culturale, allo sviluppo delle competenze sociali, alla prevenzione del disagio, all’inclusione dei minori con bisogni educativi speciali e al sostegno dei percorsi di crescita individuali e di gruppo.
L’intervento si colloca pienamente nel quadro programmatorio del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, nell’ambito strategico “La Città dei più fragili – Welfare inclusivo e coeso”, e risponde all’esigenza di assicurare stabilità, continuità ed equità agli interventi socio-educativi, rafforzando al contempo la rete pubblico-privato e valorizzando il ruolo degli enti del Terzo Settore come partner qualificati dell’Amministrazione comunale.
La pubblicazione della gara consente di tutelare la continuità delle prestazioni attualmente in essere e di offrire nuove opportunità educative a circa 2.500 minori della città, molti dei quali provenienti da contesti di disagio socio-economico, contribuendo in modo concreto alla costruzione di una città più inclusiva, solidale e attenta ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica del Comune di Napoli e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, all’indirizzo https://acquistitelematici.
comune.napoli.it/ PortaleAppalti/it/procedure/codice/G04545 “Si tratta di una procedura che recepisce l’attenzione ai bisogni dei più piccoli, delle famiglie e all’ampliamento dei servizi, propria dell’Assessore Trapanese, che ringrazio per il suo lavoro svolto anche nella fase della definizione e miglioramento degli indirizzi agli uffici per la progettazione della procedura. Con le educative territoriali garantiamo ai minori e alle loro famiglie un tempo, oltre quello scolastico, socio-educativo e ricreativo di altissimo valore, con operatori qualificati e specializzati sui vari bisogni degli utenti. Garantiamo continuità e capillarità sul territorio con un budget a gara di oltre 25 milioni per tre anni certi che la cura quotidiana dei più piccoli sia il migliore investimento che possiamo regalarci”, dichiara l’assessore Chiara Marciani.