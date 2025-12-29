Welfare, Laboratori di Educativa territoriale: pubblicata la gara europea

da
ildenaro.it
-
19
Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di Laboratori di Educativa Territoriale (LET), finalizzata a garantire la continuità e il potenziamento delle attività socio-educative rivolte a bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni, su tutto il territorio cittadino, per il prossimo triennio. La procedura è indetta dall’Area Welfare – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità.
L’investimento complessivo previsto ammonta a oltre 25 milioni suddivisi in 30 lotti corrispondenti alle Municipalità e ai quartieri della città, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di assicurare una copertura capillare e omogenea del servizio e di rafforzare i presìdi educativi di prossimità, soprattutto nei contesti a maggiore fragilità sociale. I Laboratori di Educativa Territoriale rappresentano una risorsa strategica del sistema di welfare cittadino, con una funzione socio-pedagogica autonoma rispetto alla scuola ma strettamente integrata con essa e con i servizi sociali territoriali. Le attività sono orientate alla promozione culturale, allo sviluppo delle competenze sociali, alla prevenzione del disagio, all’inclusione dei minori con bisogni educativi speciali e al sostegno dei percorsi di crescita individuali e di gruppo.
L’intervento si colloca pienamente nel quadro programmatorio del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, nell’ambito strategico “La Città dei più fragili – Welfare inclusivo e coeso”, e risponde all’esigenza di assicurare stabilità, continuità ed equità agli interventi socio-educativi, rafforzando al contempo la rete pubblico-privato e valorizzando il ruolo degli enti del Terzo Settore come partner qualificati dell’Amministrazione comunale.
La pubblicazione della gara consente di tutelare la continuità delle prestazioni attualmente in essere e di offrire nuove opportunità educative a circa 2.500 minori della città, molti dei quali provenienti da contesti di disagio socio-economico, contribuendo in modo concreto alla costruzione di una città più inclusiva, solidale e attenta ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica del Comune di Napoli e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, all’indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G04545 “Si tratta di una procedura che recepisce l’attenzione ai bisogni dei più piccoli, delle famiglie e all’ampliamento dei servizi, propria dell’Assessore Trapanese, che ringrazio per il suo lavoro svolto anche nella fase della definizione e miglioramento degli indirizzi agli uffici per la progettazione della procedura. Con le educative territoriali garantiamo ai minori e alle loro famiglie un tempo, oltre quello scolastico, socio-educativo e ricreativo di altissimo valore, con operatori qualificati e specializzati sui vari bisogni degli utenti. Garantiamo continuità e capillarità sul territorio con un budget a gara di oltre 25 milioni per tre anni certi che la cura quotidiana dei più piccoli sia il migliore investimento che possiamo regalarci”, dichiara l’assessore Chiara Marciani.

 

Articoli correlatiDi più dello stesso autore