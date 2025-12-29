Welfare, Laboratori di Educativa territoriale: pubblicata la gara europea

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di Laboratori di Educativa Territoriale (LET), finalizzata a garantire la continuità e il potenziamento delle attività socio-educative rivolte a bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni, su tutto il territorio cittadino, per il prossimo triennio. La procedura è indetta dall’Area Welfare – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità.

L’investimento complessivo previsto ammonta a oltre 25 milioni suddivisi in 30 lotti corrispondenti alle Municipalità e ai quartieri della città, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di assicurare una copertura capillare e omogenea del servizio e di rafforzare i presìdi educativi di prossimità, soprattutto nei contesti a maggiore fragilità sociale. I Laboratori di Educativa Territoriale rappresentano una risorsa strategica del sistema di welfare cittadino, con una funzione socio-pedagogica autonoma rispetto alla scuola ma strettamente integrata con essa e con i servizi sociali territoriali. Le attività sono orientate alla promozione culturale, allo sviluppo delle competenze sociali, alla prevenzione del disagio, all’inclusione dei minori con bisogni educativi speciali e al sostegno dei percorsi di crescita individuali e di gruppo.

L’intervento si colloca pienamente nel quadro programmatorio del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, nell’ambito strategico “La Città dei più fragili – Welfare inclusivo e coeso”, e risponde all’esigenza di assicurare stabilità, continuità ed equità agli interventi socio-educativi, rafforzando al contempo la rete pubblico-privato e valorizzando il ruolo degli enti del Terzo Settore come partner qualificati dell’Amministrazione comunale.