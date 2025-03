Welfare, l’Enpaf stanzia 342mila euro per borse studio ai figli dei farmacisti

L’ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) stanzia per il 2025 un budget di 342.000 euro per le borse di studio riservate ai figli dei farmacisti. Lo stanziamento, deciso dal consiglio di amministrazione, è in aumento rispetto ai 255.000 euro dello scorso anno. Anche il numero delle borse di studio sale a 210, in crescita rispetto alle 141 assegnate nel 2024. La misura offre un sostegno economico alle famiglie dei farmacisti, incentivando il merito e sostenendo i giovani nelle diverse fasi del percorso formativo. L’incremento delle risorse e del numero delle borse conferma la volontà dell’ente di investire concretamente nell’istruzione e nella formazione, riconoscendo il valore strategico dell’educazione per il futuro delle nuove generazioni.

un valore Isee non superiore a 50.000 euro e un patrimonio mobiliare fino a 60.000,00 euro (incrementabile di 10.000,00 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 80.000,00 euro complessivi). Le domande e la documentazione richiesta dovranno pervenire esclusivamente via Pec all'indirizzo posta@pec.Enpaf.it entro il 10 maggio 2025. Il bando e la modulistica completa sono disponibili sul sito dell'Enpaf nella sezione dedicata. Il bando è rivolto ai figli dei farmacisti iscritti o pensionati, nonché agli orfani degli stessi, relativamente all'anno scolastico/accademico 2023-2024. L'assegnazione delle borse avviene in base alla condizione economica del nucleo familiare e in base a criteri di merito, tenendo conto dei risultati negli studi. I requisiti economici prevedono