Welfare, lotta alle dipendenze degli adolescenti: bando da 10 milioni di euro

Dieci milioni di euro per prevenire e contrastare le dipendenze tra gli adolescenti. E’ il nuovo bando ‘Legami di libertà’ promosso da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che invita gli enti del Terzo Settore a presentare proposte a beneficio di minori tra gli 11 e i 18 anni, finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze patologiche e comportamentali, attraverso modelli di intervento comunitari e integrati. Accanto alle dipendenze da sostanze – cannabis, ansiolitici antidolorifici, alcolici – ci sono quelle da videogiochi o dal gioco d’azzardo, spesso tramite piattaforme online.

‘uso non controllato di integratori (vigoressia), disturbi alimentari, iperconnessione digitale, shopping compulsivo online e uso problematico di contenuti pornografici o pratiche di sexting. “Il disagio che oggi vivono molti adolescenti è profondo e articolato: riguarda la sfera emotiva, relazionale e identitaria, ed è spesso amplificato da solitudini educative, povertà e fragilità dei contesti di riferimento – commenta Marco Rossi-Doria, Presidente di Con i bambini – Le diverse forme di dipendenza si innestano sulla difficoltà di crescere in un tempo di legami reali poveri, esplosione di legami fittizi, venir meno di contesti comunitari, ritualità e convivialità. Le dipendenze legate alle sostanze o comportamentali, sono spesso segnali di un bisogno inespresso di ascolto, di appartenenza e di opportunità. Con questo bando vogliamo rafforzare alleanze educative capaci di accompagnare i ragazzi, offrendo loro informazione, accompagnamento competente, alternative positive e restituendo fiducia nel futuro grazie al sostegno di legami positivi e liberi come è nel titolo del bando”. I progetti dovranno essere presentati esclusivamente online attraverso la piattaforma Chàiros, accessibile dal sito 13:00 del 21 maggio 2026. A queste si affiancano nuove forme di dipendenza, tra cui l“Il disagio che oggi vivono molti adolescenti è profondo e articolato: riguarda la sfera emotiva, relazionale e identitaria, ed è spesso amplificato da solitudini educative, povertà e fragilità dei contesti di riferimento – commentaPresidente di Con i bambini – Le diverse forme di dipendenza si innestano sulla difficoltà di crescere in un tempo di legami reali poveri, esplosione di legami fittizi, venir meno di contesti comunitari, ritualità e convivialità. Le dipendenze legate alle sostanze o comportamentali, sono spesso segnali di un bisogno inespresso di ascolto, di appartenenza e di opportunità. Con questo bando vogliamo rafforzare alleanze educative capaci di accompagnare i ragazzi, offrendo loro informazione, accompagnamento competente, alternative positive e restituendo fiducia nel futuro grazie al sostegno di legami positivi e liberi come è nel titolo del bando”. I progetti dovranno essere presentati esclusivamente online attraverso la piattaforma Chàiros, accessibile dal sito www.conibambini.org , entro le ore