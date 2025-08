Welfare, prevenzione abusi sui minori: Bruxelles a caccia di esperti

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per entrare a far parte della Rete per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori, di recente istituzione. “La Rete è stata creata per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri, i ricercatori, gli operatori in prima linea e altre parti interessate chiave. Il suo obiettivo è sostenere l’efficace attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione in materia di prevenzione degli abusi sessuali e dello sfruttamento dei minori. La Rete affronterà tutti gli aspetti della prevenzione”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota. Il bando è aperto fino al 15 settembre.