Wellness, a Natale si torna bambini a Monticello Spa e Fit

Roma, 15 nov. (askanews) – Monticello SPA&FIT, punto di riferimento per il wellness in Lombardia, a dicembre si illumina d’immenso e si riveste di magiche luci e decorazioni natalizie: svetta la nuova mascotte della struttura, un grande orso luminoso, che donerà emozioni a tutti gli ospiti.

Grande attesa quindi per venerdì 1° dicembre, serata in cui si inaugura il Natale di Monticello SPA&FIT con uno spettacolare allestimento e un musical show con un ospite d’eccezione. L’evento serale “Favola di Natale” è l’occasione perfetta per tornare bambini e rivivere le emozioni che si provavano quando si aspettava la magica notte di Babbo Natale. L’incanto continua giovedì 7 dicembre con la Christmas Edition del Cinema sotto le Stelle, che dopo il grande successo dell’estate, torna in veste natalizia e propone tre grandi classici, “Mamma ho perso l’aereo”, “Il Grinch” ed “Edward mani di forbice”, intervallati da speciali cerimonie Aufguss a tema. E ancora tante sorprese con il Calendario dell’Avvento: dal 1° al 24 dicembre, gli ospiti potranno scoprire il contenuto gratuito del giorno e vivere in maniera ancora più ricca l’esperienza di benessere di Monticello SPA&FIT.

Novità per il mese di dicembre, è la Cerimonia di Benessere Cake Scrub, rituale incluso nell’ingresso SPA fino ad esaurimento disponibilità, che consiste in un savonage idratante per preparare la pelle alla successiva applicazione di un body scrub a base di cacao e vaniglia, che conferisce una morbidezza e un profumo irresistibile.