Welness e food: festa vip per il binomio Nimea Beauty-Shinto

L’opening del nuovo salotto del Beauty, così come i festeggiamenti per il locale simbolo del sushi di qualità nel cuore della provincia di Napoli è un successo sia di pubblico che di testimonianze.

A partire dalle 18.30, con l’apertura ufficiale degli spazi dedicati alla bellezza di Nemea Beauty, migliaia di persone hanno potuto apprezzare gli spazi ed i trattamenti che sono riservati ai clienti del centro per dedicare del tempo a se stessi. Qui nel nuovo “spazio emozionale” si è potuta apprezzare la tecnologia dei macchinari, che con l’apporto di professionisti e splendide hostess, hanno dato prova pratica dei servigi dei macchinari LPG, Venus Generico, BodyAge e Seventy. E tra un calice di prosecco ed una spiegazione legata alla bellezza sono arrivati il direttore tecnico della struttura Massimiliano Rosolino, ex nuotatore e campione olimpico ed il pugile originario di Casoria e campione italiano di “Pesi Gallo”, Vincenzo Picardi. Dopo lo start iniziale, si sono alternati al backdrop tra i flash dei fotografi e le interviste, i membri della famiglia Castaldo, Pietro Izzo, Carmine Russomanno e la club manager Giada Punzo, che hanno fatto da apripista per la “passerella” in Nemea Beauty di una delle donne più belle della TV italiana, Elisabetta Gregoraci; l’influencer Ramona Amodeo; l’ex ballerino di Amici e ormai presentatore televisivo Stefano De Martino; il fascinoso Jeremias Rodriguez; il bello delle fiction Gabriel Garko, il calciatore Diego Armando Maradona Junior ed il personaggio televisivo Filippo Nardi, che a fine serata è stato protagonista di un DJ Set.

Tra selfie e sorrisi, una passeggiata per la mostra allestita dai gioiellieri Ventrella, che ha esposto la collezione design di statue dedicate al patrono di Napoli, San Gennaro, fino a spostarsi tutti da Shinto. Ed è qui che si è dato il via al party per il compleanno del Sushi and Cocktail Experience Restaurant. Tra degustazioni di eccellenze gastronomiche e la musica a cura di Fabrizio e Aurelio’s Fierro Band, e successivamente in consolle il DJ Set di Filippo Nardi, si sono anche tenute le premiazioni alle guest star intervenute ed alle istituzioni.

Presenti in prima linea i partner dell’iniziativa e del nuovo spazio di Nemea Beauty, ovvero i maghi della cura del corpo di Alla Violetta, ideatori del famoso “Metodo Alla Violetta” e che da quattro generazioni si occupa di estetica ed il noto Hair Designer, Adriano Maruzzelli e l’Architetto Francesca Faraone.