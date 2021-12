WeShort, intesa con Network Contacts. La startup selezionata da Campania Venture vuol essere la Netflix dei corti d’autore

Tra le numerose iniziative messe in campo dal Think Thank The European House – Ambrosetti per l’analisi e la crescita del tessuto economico italiano emerge, in collaborazione con la Regione Campania, l’iniziativa Campania Venture: un progetto innovativo di social innovation investment per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e la promozione della cultura imprenditoriale. Il progetto ha l’ambizione di concorrere, insieme ad altre iniziative del Think Thank come il Technology Forum Campania – la cui quinta edizione si è tenuta a Napoli lo scorso 3 dicembre – alla trasformazione del Mezzogiorno d’Italia in un’area di leadership all’interno del Mediterraneo.

All’interno di Campania Venture sono state selezionate e presentate alle aziende partner una serie di startup innovative con l’obiettivo di stimolare processi di Open Innovation finalizzati al go to market. Una di queste è WeShort, giovane impresa che ha sviluppato una piattaforma streaming di cortometraggi d’autore.

WeShort è stata finanziata dal partner Network Contacts, azienda attiva nell’ambito Bpo/Crm e Ict, che oltre a partecipare come lead investor all’ultimo aumento di capitale di WeShort, ha stretto con la startup un accordo per il trasferimento di tecnologie e know how sugli ambiti intelligenza artificiale e blockchain.

“Guardare a cosa è stata in grado di fare Netflix e pensare di essere entrati in una startup italiana che ne può ricalcare le orme, è una sensazione elettrizzante – commenta Lelio Borgherese, ppresidente di Network Contacts -. Siamo un’azienda che sta investendo con decisione sullo sviluppo di soluzioni basate sulla Blockchain, soprattutto in ambito artistico e culturale. Crediamo infatti che per l’Italia sia strategico legare le opportunità della trasformazione digitale con il proprio asset principale: Arte e Cultura. E devo ringraziare il Club Ambrosetti che da anni sensibilizza e orienta tutto il mondo industriale verso la comprensione dei fattori di competitività sui quali vale la pena puntare. Oltre ovviamente a ringraziarlo per averci dato l’opportunità di conoscere WeShort”.

“Siamo molto felici che Network Contacts abbia deciso di accompagnare lo sviluppo di WeShort con questo aumento di capitale. In Italia – e soprattutto al Sud – continua ad esserci questa difficoltà di dialogo tra grandi aziende, investitori e startup, cui la Community Campania Venture contribuisce attraverso un paziente lavoro di avvicinamento tra domanda e offerta – afferma Cetti Lauteta, responsabile Scenario Sud, The European House – Ambrosetti -. Certo, la strada degli investimenti in Venture Capital al Sud è ancora tutta in salita, ma in Campania abbiamo trovato lo spirito giusto per moltiplicare esperienze di successo come questa e, anche grazie al supporto delle Istituzioni regionali e e dei nostri Partner, potremo andare avanti nelle nostre campagne di scouting di innovazione. In bocca al lupo a WeShort e grazie a Network Contacts per questo passo in avanti nel nostro lavoro insieme”.