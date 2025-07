Un 73enne originario di Maddaloni (Caserta) e con patologie pregresse è la quarta vittima da virus West Nile in Campania e la terza nel Casertano. L’uomo è deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Era ricoverato in rianimazione. Da inizio anno salgono a 8 le vittime dell’infezione in Italia: 1 in Piemonte, 3 nel Lazio e 4 in Campania.