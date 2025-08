(Adnkronos) – Un uomo di 77 anni è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus West Nile. Il paziente, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio, soffriva di patologie croniche pregresse. Si tratta del quinto decesso legato al virus West Nile nel Lazio. Il bilancio delle vittime in Italia da inizio anno sale a 11: 1 in Piemonte, 5 nel Lazio e 5 in Campania.