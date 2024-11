Western Australia, on the road alla riscoperta dell’avventura

Tra spazi immensi, percorsi di turismo outdoor ed enogastronomia

Milano, 12 nov. (askanews) – Con i suoi immensi spazi, le strade che sembrano infinite, le lunghe spiagge, la natura, i suoi deserti, il Western Australia è la meta ideale per chi viaggia con spirito d’avventura e vuole ritrovare il piacere della scoperta, chilometro dopo chilometro, di paesaggi diversi ad ogni scorcio. Nello Stato più occidentale dell’Australia, un territorio grande otto volte l’Italia, le strade si snodano tra costa e entroterra, intervallando panorami naturali a cittadine in cui fermarsi per una sosta e respirare il ritmo lento, lontani dalle città e dal caos dei grandi flussi turistici.Sono due i percorsi principali nella regione meridionale del Sud-ovest: Il South West Wine & Nature Drive è un’avventura su strada che dura quattro giorni e si snoda tra spiagge panoramiche, alte foreste, antiche grotte e punti enogastronomici tra oltre 100 cantine e aziende vinicole, dove è possibile degustare prodotti locali come il tartufo nero; l’altro, il South West Edge, richiede tra dieci e quattordici giorni, per oltre 1.200 chilometri di paesaggi naturali che si alternano uno dopo l’altro lungo il viaggio da Perth a Esperance.La regione è anche una meta del turismo sportivo e outdoor, con i suoi percorsi in mountain bike e i sentieri di trekking del famoso Cape to Cape track, adatti a vari livelli. La zona attrae chi ama le spiagge e il surf, grazie a un litorale di sabbia bianca, piscine naturali e alle sue onde. Per immergersi nella cultura locale, una visita alla Ngilgi Cave con una guida aborigena, arricchisce l’esperienza con i suoi racconti e l’ipnotico suono del didgeridoo.Ha percorso questo viaggio on the road anche il pilota di Formula 1 Daniel Ricciardo, originario proprio del Western Australia e protagonista della seconda stagione della campagna di promozione turistica di Tourism Western Australia “Drive The Dream”. “Nel Western Australia mi sento come a casa, e questa è una bella sensazione”, dice Ricciardo. Che aggiunge: “Ho avuto molte seconde case in giro per il mondo nel corso degli anni. L’Europa è una parte importante della mia vita, ma per me casa è ancora il Western Australia. È lì che provo sentimenti di nostalgia e i ricordi. È ancora un luogo che mi fa sorridere, ecco perché è davvero bello tornarci”. “Dal punto di vista della bellezza, amo gli alti alberi di Karri… Ci sono le foreste – prosegue il pilota – poi c’è questa bellissima costa. A tratti, spiagge tranquille e incontaminate e poi, al di là di una barriera corallina, queste onde enormi che attirano surfisti di livello mondiale”.Oltre alle esperienze promosse dalla campagna, la regione si appresta a ospitare Pair’d Margaret River Region, un nuovo grande evento enogastronomico dal 14 al 17 novembre. Questa prima edizione offrirà degustazioni, cene di chef stellati, esperienze culinarie nella natura, musica dal vivo e momenti culturali per scoprire le eccellenze locali.