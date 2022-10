Whatsapp ferma da stanotte: segnalazioni da tutto il mondo. La società: Stiamo lavorando

Whatsapp, la popolare app di messaggistica controllata dall’americana Meta Platforms (il nuovo nome di Facebook), non funziona. Da questa mattina è impossibile inviare messaggi a gruppi o singole persone. Le prime segnalazioni sono arrivate nella notte, mentre ora il disservizio appare diffuso. La società non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali, ma su Twitter, dove gli utenti solitamente si riversano in casi come questo, le segnalazioni sono centinaia, da tutte le parti del mondo, con l’hashtag #whatsappdown diventato immediatamente trending.

“Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente avendo problemi nell’inviare messaggi e stiamo lavorando per ripristinare WhatsApp per tutti il più rapidamente possibile”. Così un portavoce di Meta (il nuovo nome di Facebook), che controlla WhatsApp. La popolare app di messaggistica è fuori uso in Italia e all’estero, con migliaia di segnalazioni sull’impossibilità di inviare e ricevere messaggi a gruppi e singole persone. Sul sito Downdetector sono migliaia le segnalazioni sul disservizio e anche su Twitter l’hashtag #WhatsappDown è diventato immediatamente trending, con post anche molto divertenti da parte degli utenti, ugualmente divisi tra chi si lamenta e chi sceglie un approccio più divertito. A ottobre 2021 tutte le app del gruppo Meta avevano smesso di funzionare e il problema era durato per circa sei ancora.