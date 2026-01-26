WhatsApp inserita dalla Ue in categoria con vincoli supplementari

Roma, 26 gen. (askanews) – La Commissione europea ha deciso di catalogare WhatsApp come piattaforma online molto rilevante (Very Large Online Platform o Vlop), in questo modo sottoponendola a obblighi e vincoli supplementari del Digital Services Act.

“A seguito della designazione – riporta la Ue con un comunicato – meta ha quattro mesi, quindi fino a maggio 2026, per assicurare che WhatsApp ottempera agli obblighi addizionali del Dsa per le Vlop. Questi obblighi includono valutare e mitigare qualunque rischio sistemico, come le violazioni ai diritti umani fondamentali e la libertà di espressione, manipolazione elettorale la disseminazione di contenuti illegali e le preoccupazioni sulla privacy derivanti dai suoi servizi”. (fonte immagine: European Union).