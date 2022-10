Whatsapp torna a funzionare, per ore disagi e danni alle economie di tutto il mondo

WhatsApp: il servizio è tornato alla normalita. Lo comunica Meta (il nuovo nome di Facebook). La società spiega che un’interruzione globale ha interessato il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprieta’ del colosso californiano,ma che si è provveduto a ripristinare il servizio “il piu’ rapidamente possibile”. Un portavoce di Meta aveva spiegato stamattina ad Afp: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno riscontrando problemi nell’invio di messaggi e stiamo lavorando per ripristinare Whatsapp per tutti il piu’ rapidamente possibile”. Ancora sono stati resi noti i motivi del disservizio.

Notevoli i disagi per i cittadini e i danni per l’economia anche in Italia “In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica come Whatsapp uno strumento di lavoro – si legge in una nota del Codacons -, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impendendo di inviare messaggi anche importanti – spiega il Codacons – non è la prima volta che in Italia si registrano simili black out, che in questo periodo di smartworking appaiono ancora più gravi”.