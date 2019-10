Whirlpool, a Napoli operai in corteo: No alla riconversione della fabbrica

Sfilano per le strade di Napoli i lavoratori Whirlpool dello stabilimento di via Argine a piazza Garibaldi contro la cessione del sito a Prs annunciata dal Gruppo e sul tavolo di trattativa con il governo. “Non accettiamo riconversioni”, scandiscono appellandosi al premier Conte in vista del tavolo con l’azienda previsto per il prossimo martedì. I lavoratori chiedono a Conte di far “rispettare il piano, le leggi italiane e la Costituzione. La Whirlpool non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con il governo”, dicono.