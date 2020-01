Whirlpool: Addio Napoli, costa troppo. Invitalia cerca un compratore (entro luglio) per lo stabilimento

“Per il sito Napoli non c’è più sostenibilità economica nella produzione di lavatrici,i dati di mercato sono emblematici”. E quanto avrebbe affermato, riferiscono fonti sindacali, l’amministratore delegato Whirlpool Luigi la Morgia al tavolo con governo e sindacati. “I 17 milioni di euro previsti per Napoli saranno dunque redistribuiti sugli altri stabilimenti del Gruppo”, avrebbe proseguito. “Ancora non abbiamo deciso dove portare produzione lavatrici” avrebbe detto ancora sottolineando comunque come per noi “l’Italia è sempre stata strategica, con 5 mila dipendenti in tutto il paese”. Dure le reazioni del sindacato. “E’ sbagliata la strategia del piano industriale – afferma il leader Fim Marco Bentivogli -. Non si può scaricare la responsabilità sui lavoratori”. Per i dipendenti ora la speranza si chiama Invitalia: la quale è alla ricerca di un altro soggetto industriale che acquisisca lo stabilimento di Napoli garantendo un piano industriale “credibile” che, cioè, “prospetti una ripresa delle attività produttive , sostenibile nel lungo periodo, e in grado capitalizzare tutte le competenze del personale oggi presente nello stabilimento”. Lo riferiscono fonti sindacali dopo l’intervento e le slide presentate al tavolo da Invitalia. Una selezione che dovrebbe concludersi “entro luglio 2020” e che sarà rivolta ad aziende, gruppi sia nazionali che internazionali operanti nello stesso settore industriale o in altri almeno nella fase iniziale di concerto. A tutti i potenziali ‘pretendenti’ verrà richiesto di presentare una “proposta vincolante di insediamento” corredata del piano industriale.