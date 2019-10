Whirlpool: ci sarà un Consiglio regionale straordinario. Amendola (Cgil): Incontro positivo a Palazzo Santa Lucia

Nei prossimi giorni sarà convocato un consiglio regionale straordinario monotematico sulla vertenza Whirlpool. Questo il primo risultato dell’incontro avvenuto oggi tra sindacato e giunta regionale al termine della manifestazione promossa dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici che ha portato in piazza i lavoratori dello stabilimento di via Argine. “Abbiamo illustrato all’assessore alle attività produttive, Antonio Marchiello lo stato della vertenza – spiega il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa – e i motivi per i quali riteniamo inaccettabile la chiusura del sito partenopeo. Ci sono tutte le condizioni per continuare a produrre lavatrici a Napoli. Il governo deve dirci ora che azione intende intraprendere nei confronti della multinazionale”. “È stato un incontro positivo – secondo Andrea Amendola, della segreteria Cgil campana – però bisogna vedere quali saranno gli effetti, anche perché la partita è in mano al Governo. La Regione si è detta disponibile a mettere a disposizione dei finanziamenti in presenza di un piano industriale serio, dal momento che Whirlpool rientra all’interno delle Zone Economiche Speciali e sta dialogando per vedere di fare le cose insieme ai sindacati, lavoratori e Governo”.