Whirlpool, de Magistris al presidio degli operai: Non molleremo

“Sono stato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Whirlpool a via Argine. Centinaia di lavoratrici e lavoratori che stanno rischiando il proprio lavoro per colpa di accordi disattesi. La città, il sindaco e tutta l’amministrazione comunale lotteranno al loro fianco affinchè non sia toccato neanche un posto di lavoro. E’ una battaglia per la città, per un sito industriale produttivo che crea sviluppo, per contrastare degrado e crimine. E’ una lotta per il lavoro dignitoso e onesto. L’assistenzialismo non lo vogliamo. Napoli non vuole discriminazioni! Siamo competitivi. Non molleremo fino a quando non vinceremo!”. Lo scrive su Facebook il sindaco, Luigi de Magistris che stamani si è recato in Via Argine al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool in lotta per la difesa dei posti di lavoro.