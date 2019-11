Whirlpool, Di Maio annuncia la ripresa delle trattative su Napoli

Il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha annunciato che nei prossimi giorni il Mise ospiterà Tavoli sulla vicenda Whirlpool. “Ci avevano accusato di non esser riusciti a tenere l’azienda al tavolo, gli abbiamo fatto ritirare la richiesta di cessione dello stabilimento – ha detto parlando nello spazio 5 Stelle ad Acerra (Napoli) – adesso ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane tavoli al ministero dello Sviluppo Economico per dire a questa multinazionale ‘hai preso soldi dallo Stato per tanti anni con sgravi e contributi adesso è bene che tu resti a Napoli e se ci sono dei problemi per dare occupazione a tutti i dipendenti che lavorano nello stabilimento Whirlpool a Napoli lo Stato c’è a dare una mano, ma sopportiamo che qualcuno siccome non gli conviene piu’ se ne vada. Non lo permetteremo”.