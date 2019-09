Whirlpool, domani nuovo tavolo al Mise. I sindacati: No alla riconversione del sito di Napoli

Una delegazione di Fim Fiom e Uilm provinciali ha incontrato questa mattina l’assessore alle attivita’ produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, alla vigilia nel nuovo tavolo Whirlpool previsto per domani a Roma. A darne notizia e’ il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa. “Abbiamo ricordato la nostra posizione nettamente contraria alla riconversione dello stabilimento – sottolinea Rappa – e ribadito la necessita’ di conoscere la posizione del governo campano al tavolo. L’assessore ci ha garantito la presenza della Regione al confronto e il sostegno alle ragioni del sindacato, ribadendo la disponibilita’ a mettere in campo tutti gli strumenti possibili, dalla Zes agli accordi di programma, per favorire i processi di crescita economica del territorio”.