Whirlpool, fabbrica “in vendita” su Ebay: base d’asta 1 euro

Finisce provocatoriamente in vendita su Ebay la sede di Napoli della Whirlpool. E’ la forma di protesta degli operai della fabbrica di Napoli est. “Causa incapacità di gestione delle politiche industriali – si legge nell’annuncio – cedesi fabbrica di lavatrici pluripremiata per affidabilita’ e qualita’, sita in Napoli a pochi chilometri dal porto, adiacente alla rete ferroviaria e autostradale”. “Si offrono incentivi statali ‘Prendi i soldi e scappa’ – scrivono i ‘venditori’ – per dare l’illusione ai suoi 420 lavoratori e togliere la patata bollente al Governo”. “Per info – prosegue l’annuncio – contattare il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, solo dopo cena essendo impegnato durante il giorno nelle dirette Facebook”. Prezzo a base d’asta 1 euro e “ritiro gratuito dell’oggetto in zona”. Nella scheda relativa al prodotto in vendita, è specificato che si tratta di un “oggetto usato, ma tecnologicamente avanzato”.