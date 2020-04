Whirlpool, gli operai di Napoli Est: Domani a lavoro? No senza garanzie

“Non e’ plausibile tornare domani al lavoro se l’azienda non provvede a fornire tutte le garanzie necessarie”. Domani dovrebbe tornare in attivita’, dopo lo stop legato all’emergenza coronavirus, la fabbrica di Whirlpool di Napoli est. Ma gli operai chiedono maggiori garanzie per poter lavorare in sicurezza. “Se l’azienda dovesse pretendere di riaprire – dice Vincenzo Accurso, operaio e Rsu della Uil – siamo pronti a chiedere al prefetto di valutare la situazione. Vogliamo lavorare, ma con le dovute garanzie per la nostra salute e quella delle nostre famiglie”. Prima di parlare di riapertura, “occorre che ci dicano come lavorare in fabbrica per garantire la massima sicurezza contro il contagio”. Gli ambienti della fabbrica sono stati tutti sanificati nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del sito per l’emergenza, nella seconda meta’ di marzo. Ma, per i lavoratori, sarebbe opportuno “provvedere a una nuova sanificazione prima di riprendere”. Oggi, in fabbrica, gli operai hanno incontrato i vertici del sito produttivo di Napoli est per parlare della riapertura di domani. “Ci hanno fatto sapere che si atterranno alle disposizioni di uno dei primi Dpcm previsti dal Governo – spiega Accurso – ma ad oggi serve di piu'”. Le richieste presentate sono numerose: la chiusura della mensa e delle docce, gli spogliatoi riservati a chi effettivamente ne ha bisogno, maggiori pulizie quotidiane, possibilita’ per ogni operaio di poter pulire gli strumenti di lavoro in comune, la misurazione della temperatura a tutti. “Si e’ parlato delle mascherine – aggiunge – ma se sono quelle chirurgiche, l’azienda dovrebbe fornirne almeno due a turno per ognuno, perche’ quelle vanno cambiate con una certa frequenza”. “Ci hanno detto che le cose si faranno in corso d’opera – conclude – ma non e’ possibile farlo durante, va fatto prima di ricominciare a lavorare”.