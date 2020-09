Cortei dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Gli operai sono partiti alle 10 in corteo partendo dalla fabbrica di via Argine e muovendo in direzione del centro cittadino. “Vogliamo che il tavolo ministeriale abbia una data e che il Governo porti l’unica soluzione credibile per noi e per il futuro del Paese: la Whirlpool rimane a Napoli e rispetta gli accordi”, spiegano.