Whirlpool, i dipendenti napoletani promuovono il boicottaggio

Natale sulle barricate per i dipendenti napoletani della Whirlpool. Tra le tante manifestazioni anche un simbolico girotondo attorno all’albero di Natale sistemato all’interno della Galleria Umberto I. Ai passanti sono stati distribuiti dei volantini sui quali, oltre alle scuse per i disagi causati dalle proteste del 2019, si chiede espressamente di boicottare i prodotti della multinazionale americana nel caso in cui dovesse essere confermata la dismissione del sito produttivo di Napoli. Ad inizio gennaio l’incontro decisivo al ministero dello Sviluppo Economico.