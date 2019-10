Whirlpool, il 31 ottobre sciopero generale a Napoli

La vertenza Whirlpool Napoli va riattivata immediatamente. Lo afferma in una nota Barbara Tibaldi, responsabile del settore elettrodomestici per la Segreteria nazionale Fiom, secondo cui ‘non e’ possibile arrivare allo stop delle produzioni dello stabilimento di Napoli senza aver riconvocato il tavolo di confronto. Stop che come organizzazioni sindacali abbiamo appreso solo da comunicazioni stampa e mai direttamente”. Per il 31 ottobre Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno proclamato lo sciopero generale provinciale con manifestazione per le vie del capoluogo partenopeo.