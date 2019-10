Whirlpool, il ministro per il Sud incontra De Luca: Bravo Patuanelli, alt ai licenziamenti

“Sono convinto che il ministro Patuanelli si sia mosso bene, anche nel riaffermare la volontà decisa della politica di non piegarsi a scelte discutibili che vengono prese altrove sulle spalle dei lavoratori, senza confronto, venendo meno a piani industriali concordati e definiti in passato”. Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, al termine di un incontro con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione a Napoli. “Credo che l’incontro di domani a Palazzo Chigi – ha aggiunto – dimostri per una volta una cosa che l’Italia ha fatto fatica a dimostrare: che quando ci sono in campo non solo la vita gli interessi dei lavoratori, ma anche questioni industriali importanti come quella di Whirlpool, la politica e le istituzioni pubbliche devono far sentire tutta la loro presenza e la loro forza. Convocare il tavolo a Palazzo Chigi non è cosa da poco, di fronte a questo rinnovato interesse delle istituzioni nazionali credo che l’azienda debba rivedere e ridiscutere le sue scelte, ritirare e bloccare la procedura di licenziamento che aveva annunciato”.