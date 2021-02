Whirlpool Napoli, in campo il nuovo Governo. Giorgetti ai sindacati: Riparte il tavolo, alt ai licenziamenti

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha garantito che “la prossima settimana inizierà a studiare e la nostra sarà una delle prime vertenze che affronterà”. È quanto affermano i sindacati dei lavoratori di Whirlpool al termine dell’incontro con il ministro. I sindacati hanno chiesto il blocco dei licenziamenti e il ministro – riferiscono – ha detto che “da subito istituisce un tavolo” non solo con Whirlpool, “con la volontà di allungare il blocco dei licenziamenti”. ”Giorgetti ha accolto le nostre richieste di interloquire con la multinazionale e di riconvocare a breve il tavolo. Inoltre ha accettato la nostra istanza di adoperarsi, in concerto con il Ministro del lavoro, per evitare che il 31 marzo parta la procedura di licenziamento per i 350 lavoratori di Napoli”. Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale Uilm, e Gianluca Ficco, responsabile nazionale Uilm per il settore elettrodomestico al termine dell’incontro con il ministro dello sviluppo sulla annunciata chiusura dello stabilimento i Napoli. ”Sappiamo che questo Governo possiede l’autorevolezza necessaria per risolvere questa vertenza speriamo che dimostri anche una forte volontà di essere al fianco dei lavoratori. Abbiamo apprezzato la disponibilità del ministro Giorgetti a riceverci immediatamente: ora attendiamo azioni importanti per la risoluzione di questa vertenza”, hanno aggiunto.

Garanzie per i lavoratori e proroga blocco licenziamenti sono stati più in generale – riferiscono i sindacati – i punti salienti dell’incontro tra i sindacati e il neoministro presso la sede di via Veneto. “Una buona giornata” per i sindacati che sono soddisfatti per questo incontro in cui il ministro si è mostrato “pragmatico”. L’intervento di Giorgetti, ha commentato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, è stato “deciso”: “Il ministro ha dichiarato di essersi presentato oggi, anche se il governo ancora non ha ricevuto la fiducia, in qualche modo, su mandato di Draghi”, perché “il cuore di questo governo sarà il lavoro ovvero si a garantire i lavoratori”. Un incontro “positivo” per Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl. Anche se “ancora non c’è la fiducia votata dal Parlamento, il governo fa i conti con la fiducia del paese”. Un atteggiamento del ministro “pragmatico e serio, nessuna promessa, nessuna bacchetta magica, ma prendere tempo e avere degli ammortizzatori che proseguono”. Un segnale che ha provocato la reazione dai delegati dei lavoratori presenti all’incontro che hanno risposto: “non vogliamo vivere di ammortizzatori, vogliamo il lavoro”. Secondo Benaglia, bisogna “ripartire dal piano industriale Whirlpool, va tenuta l’azienda ferma dentro questa vertenza” e va recuperato il tempo, “chiederemo velocemente una data”, comunque “oggi è una buona giornata”perché l’attenzione è tornata sulla vertenza. “Non permetteremo che quest’anno diventi un 2020 bis. Abbiamo detto inoltre al ministri che almeno 2 o 3 delle grandi vertenze vanno risolte”, conclude Benaglia. Per Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, occorre “riaprire il confronto con Whirlpool, toccargli il portafoglio e chiamare gli americani. Una telefonata non basta per aprire una trattativa con gli americani, loro parlano solo una lingua quella dei soldi”. Giorgetti, spiega “ha tenuto ha presentarsi come uomo e persona composta e seria. Ci ha detto: ‘Ne avete passare molte, quello che posso garantire e che se parlo, faccio’. E le persone si misurano sui fatti. Noi abbiamo detto che la nostra mobilitazione continua”. Per Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm, due sono I risultati “importanti” raggiunti oggi. “Il ministro – afferma Ficco- si è impegnato perché il 31 marzo non partano i licenziamenti e a riconvocare presto il tavolo per ripartire subito”. Bisogna “evitare quello che è accaduto in passato: dichiarazione roboanti, uscite sulla stampa e poi non i fatti. Stavolta chiediamo meno dichiarazioni, meno promesse e più fatti concreti”.