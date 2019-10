Whirlpool, in fabbrica cautela tra gli operai: Non ci arrendiamo

Un po’ d’aria, una boccata d’ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione e i licenziamenti. Sono in presidio dal maggio scorso quando e’ cominciata la loro ‘avventura’ di protesta e continueranno a rimanere vigili fino a quando, assicurano dalla fabbrica di via Argine, “non ci sara’ un piano a lungo termine che riporti investimenti e la linea produttiva in attivita’ come prima”. Che siano lavatrici o altri elettrodomestici, i 420 operai della Whirlpool di Napoli vogliono solo tornare a lavorare, come prima che tutto avesse inizio. Oggi in fabbrica c’e’ chi si e’ commosso alla notizia, chi ha pianto per scaricare la tensione accumulata in questi mesi, l’ansia di ritrovarsi senza lavoro in una terra, come la Campania, dove l’occupazione appare a molti come un miraggio. “E’ di sicuro una notizia positiva che l’azienda non ci licenzi tutti – dice Donato Aiello, operaio e delegato sindacale Fiom – ma non ci basta. Serve un piano a lungo termine. E’ vero, la fabbrica non chiude, ma cosa succedera’ da lunedi’? Torneremo a lavorare come prima? Non sappiamo niente”. E’ dunque un piccolo sollievo quello che provano gli operai, che continuano a chiedere risposte e fatti “non chiacchiere come fatto finora”. Atti concreti da parte dei vertici della multinazionale americana e da parte del Governo. “Stiamo ascoltando solo proclami dal maggio scorso – racconta Vittorio Del Piano – E’ per questo che abbiamo accolto questa notizia con un po’ di freddezza. Saremo davvero contenti quando arrivera’ un piano industriale vero”.