Whirlpool, la provocazione di de Magistris: Se va via occupare la fabbrica e autoprodurre lavatrici

“Se Whirlpool andrà via e se il Governo Conte sventolerà bandiera bianca, la mia opzione è quella di andare in fabbrica, occuparla e autoprodurre le lavatrici”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Crc. “Questa – ha spiegato – è la posizione di chi fa politica in un certo modo, di chi sa leggere la Costituzione e quella norma, mai applicata, che dice che i lavoratori contribuiscono alla produzione nelle fabbriche. Avremo il primo caso di lavatrici autoprodotte, faremo un azionariato diffuso in città per garantire le lavatrici prodotte a Napoli. Bisogna anche inventarsi qualcosa di nuovo, non penso che il Paese debba cedere davanti a una multinazionale e se il Governo non si fa rispettare”. De Magistris ha comunque ribadito che “c’è compattezza granitica sulla posizione dei lavoratori da parte del Comune e del Governo, perché Patuanelli ha parlato il nostro stesso linguaggio dicendo che Whirlpool deve rispettare l’accordo di ottobre 2018. Tutti conveniamo che non ci sono garanzie che fanno ritenere altre opzioni in campo credibili e, se c’è qualcuno che sta già pensando all’opzione B, è qualcuno che vuole male alla città di Napoli. Se poi l’opzione A verrà meno perché Whirlpool andrà via e Conte mette bandiera bianca, decideranno i lavoratori. La mia opzione l’ho detta, è quella di occupare la fabbrica e autoprodurre le lavatrici”, ha concluso de Magistris.