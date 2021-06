I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli stanno bloccando la circolazione lungo via Nazario Sauro, sul lungomare partenopeo. Gli operai hanno svolto questa mattina un presidio sotto la sede della Regione Campania e lamentano di non essere stati ricevuti dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dall’assessore regionale al Lavoro Antonio Marchiello, come da loro richiesto per discutere della possibilità di assumere una posizione comune sulla vertenza Whirlpool.