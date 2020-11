Whirlpool, le lavoratrici di Napoli, Noi vittime della violenza dei potenti

Una panchina rossa, come ce ne sono tante ormai in tutte le città; ma a Napoli su questa panchina e’ stata lasciata una maglietta bianca con la scritta ‘Napoli non molla’. Tutti i profili social dei lavoratori Whirlpool avranno come immagine quella panchina rossa. “Ogni forma di violenza e’ un crimine contro noi stessi. Quello contro le donne e’ una ferita che segna ogni uomo che se ne fa artefice. Alcuni come me hanno segnato il viso non con un semplice rossetto ma con una X sanguinante, la X rossa che la multinazionale ha messo su di noi e su tutte le donne della Whirlpool”, posta in Fb un lavoratore dello stabilimento di via Argine che dal primo novembre scorso e’ ufficialmente chiuso.

“Oggi attraverso la violenza anche su queste lavoratrici, ricordiamo la violenza che esercita la multinazionale – prosegue il messaggio – le violenze non sono solo fisiche e le violenze fatte sulle mamme e mogli lavoratrici del sito di Napoli appartengono a ognuno di noi che insieme continuiamo a lottare”. Ancora una protesta, questa volta virtuale, dopo le occupazioni stradali e lo sciopero generale del 5 novembre scorso, per tenere alta l’attenzione sullo stabilimento che fino a poche settimane fa impiegava piu’ di 400 persone. “Quando si parla di violenza sulle donne, si pensa subito alla violenza fisica – scrive Italia Orofino, una delle lavoratrici Whirlpool – a quei segni indelebili sul corpo, a quelli che ti annientano dentro, che ti portano a pensare che sei una nullita’, che non vali niente, che lui forse ha ragione, ed e’ solo e soltanto colpa tua. A quei momenti di rabbia, a momenti in cui vorresti gridare aiuto al mondo, ma la paura e’ piu forte e allora taci e continui a tacere, sperando solo che tutto finisca presto”. “Eppure esistono altre violenze, diverse ma ugualmente da condannare – sottolinea la donna – quelle che nessuno racconta mai, quelle che si ignorano perche’ non le comprendi. La violenza dei potenti, quella dei piu’ forti. Non ti toccano, non ti sfiorano nemmeno, non c’e’ uno schiaffo e nemmeno un graffio, ma pian piano ti annientano, ti svuotano dentro, ti tolgono l’anima, la liberta’, la dignita’, la felicita’, la possibilita’ di reagire e di combattere. No, non possiamo tacere per sempre, non si puo’ sempre far finta di niente. Io grido, grido al mondo intero, soffrendo contro il silenzio dei potenti”. Con una X rossa sul viso le lavoratrici di Whirlpool interverranno alla diretta Facebook sulla pagina ‘Gli stati generali delle donne’.