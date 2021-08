Whirlpool, licenziamenti a Napoli: incontro azienda-sindacati aggiornato a lunedì

E’ durato circa 30 minuti l’incontro in video conferenza tra Whirlpool e il sindacato per individuare soluzioni alternative alla procedura di licenziamento avviato dall’azienda circa un mese e mezzo fa. Domenica 30 scadranno i primi 45 giorni entri i quali le parti si erano impegnati a discutere per osare una soluzione alla vertenza. Il sindacato ha ribadito la sua posizione di contrarietà alla procedura di licenziamento per i 340 lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli e ha affermato che non potrà avere nessuna trattativa se non sara’ ritirata la medesima procedura. Azienda e sindacato si incontreranno nuovamente lunedì prossimo, 30 agosto, sempre in videoconferenza.