Whirlpool, lunedì a Napoli la presentazione del libro su tre anni di vertenza

Esce lunedì 19 dicembre “Via Argine 310. Whirlpool NAPOLI, storia di una lotta” di Loriana Lucciarini. Un libro che ripercorre tre anni di vertenza della ex fabbrica di lavatrici attraverso le testimonianze delle protagoniste di questa, si legge in una nota della Cgil, “straordinaria storia di resilienza”. “Dalla rabbia per la chiusura di una fabbrica storica per la città e per l’area industriale Est di Napoli, alla determinazione di voler costruire un nuovo polo industriale. Le lavoratrici della Whirlpool di Napoli, grazie ad una straordinaria creatività e ad una grande tenacia, hanno saputo tenere alta l’attenzione sul destino dello stabilimento di via Argine”. Il libro, ancora la nota, non si limita a raccontare la storia della vertenza, ma ha l’intento di dare voce a chi ha vissuto in prima persona quanto accaduto e ha il merito di farlo raccontare dalle lavoratrici dello stabilimento partenopeo. La storia narrata dal punto di vista femminile fa emergere aspetti della vertenza poco noti. Apre una finestra su quanto forte sia diventato il legame tra le lavoratrici e i lavoratori, sul loro rapporto con la Rsu, con le strutture sindacali, sul lavoro incessante e instancabile dell’intero gruppo per tenere unita una comunità che continua a lottare, che non si rassegna e non si arrende nel rivendicare un futuro migliore e un lavoro in un’area deindustrializzata, perché senza lavoro non c’è alternativa alla criminalità organizzata. Il tutto reso possibile in un luogo quale il Cral (Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori), di via Argine, che ha svolto in questi anni una funzione fondamentale di presidio sociale, culturale e di legalità per l’intero territorio partenopeo. La vertenza Whirlpool è la dimostrazione concreta di come nel nostro Paese le fabbriche le tengono aperte le lavoratrici e i lavoratori. Sono le lavoratrici e i lavoratori che difendono il territorio e la ricchezza industriale di questo Paese contro lo strapotere delle multinazionali che ormai da anni decidono quello che meglio credono secondo logiche che rispondono al profitto e alla finanza e contro un Governo che è incapace di difendere le politiche industriali e gli accordi che vengono fatti.