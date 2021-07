Whirlpool Napoli, blitz dei lavoratori a Capodichino: imbarchi bloccati per un’ora. Partono oggi i licenziamenti

Blitz degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli all’aeroporto di Capodichino. Questa mattina i lavoratori sono entrati nell’Aeroporto internazionale di Napoli bloccando per quasi un’ora il percorso per gli imbarchi e intonando cori con la richiesta di poter lavorare. Non c’è stata comunque alcuna ripercussione sul traffico aereo. I lavoratori si sono poi spostati all’ingresso, dove prosegue la manifestazione nel giorno in cui partono le procedure di licenziamento annunciate ieri dall’azienda nel corso del tavolo al Ministero dello Sviluppo economico.

Ieri, nel corso del tavolo al Ministero dello Sviluppo economico, l’azienda ha confermato l’avvio delle procedure di licenziamento per tutti gli operai dello stabilimento napoletano di via Argine. Nel pomeriggio di ieri i lavoratori si sono recati in presidio davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove era in corso una visita del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Giustizia Marta Cartabia, ottenendo un incontro con il premier al quale hanno partecipato i segretari provinciali di Fiom, Fim e Uilm.