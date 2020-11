Whirlpool Napoli, gli operai invadono la Stazione. Giovedì 5 sciopero di 4 ore (ma non dei trasporti)

Continua a Napoli la protesta dei lavoratori della Whirlpool, tre giorni dopo la chiusura definitiva dello stabilimento di via Argine a Ponticelli, unico sito della multinazionale nel sud Italia. Gli operai questa mattina sono scesi ancora in strada per far sentire la loro voce e hanno dato vita a un nuovo corteo che è partito davanti alla fabbrica e si è concluso alla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Tra cori, slogan e qualche bengala colorato i manifestanti hanno invaso i binari rallentando per alcuni minuti la circolazione dei treni. Al termine di un breve sit in la situazione è tornata alla normalità. Gli operai hanno quindi lasciato la Stazione centrale, dove hanno tenuto un presidio all’ingresso dei binari dell’alta velocità, per dirigersi verso il Centro direzionale. All’interno della stazione sono stati accesi dei fumogeni.

Contro la chiusura della Whirlpool e per un piano di sviluppo per Napoli e per il Mezzogiorno, ci sarà uno sciopero generale di quattro ore giovedì 5 novembre nell’area metropolitana di Napoli. La protesta, proclamata da Cgil Cisl e Uil di Napoli, non riguarderà i lavoratori dei servizi pubblici. A Napoli, alle ore 9,30, si terrà, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, una manifestazione in piazza Dante che raccoglierà le testimonianze dei lavoratori dei settori in crisi, dei segretari delle tre organizzazioni e delle categorie dei metalmeccanici, Fim Fiom e Uilm, che giovedì 5 novembre scioperano per il rinnovo del contratto di lavoro. “È un momento decisivo per il Paese e per il Mezzogiorno – hanno spiegato in una conferenza stampa i segretari generali di Cgil Cisl Uil Napoli, Walter Schiavella, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati – non solo per gli effetti della crisi pandemica, che da noi ha allargato le diseguaglianze e ha evidenziato le differenze anche sul piano della tenuta dei servizi. Napoli non può perdere nessun posto di lavoro e non può perdere un presidio importante per il Mezzogiorno e per Napoli come quello della Whirlpool”. “Abbiamo ottenuto una proroga del blocco dei licenziamenti, ma non basta – hanno aggiunto Schiavella, Tipaldi e Sgambati – dobbiamo difendere il lavoro, non si può vivere solo di reddito di cittadinanza. Scioperiamo non solo a sostegno della vertenza Whirlpool, ma anche delle tante vertenze presenti sul territorio. Inoltre, in questa fase delicata, dobbiamo pretendere una vera, dignitosa assistenza sanitaria che la Regione non ci sta garantendo”. “Scioperiamo – hanno concluso i segretari generali di Cgil Cisl Uil di Napoli – per difendere le ragioni dello sviluppo, a partire dalle proposte contenute nella nostra piattaforma unitaria, che si possono tenere insieme sia con il mondo del lavoro, ma anche attraverso una grande coesione delle istituzioni. Napoli non può perdere la sua attività produttiva”.