Whirlpool Napoli, gli operai invadono la Stazione Marittima cantando Bella Ciao. I turisti applaudono

Incassano il sostegno e la solidarietà dei croceristi nel porto diNapoli gli operai della Whirlpool che stamattina hanno raggiunto la stazione marittima per fare azione di volantinaggio e informazione sui motivi della loro protesta. Giunti alla Stazione marittima, il corteo si è incrociato con i croceristi, per lo più stranieri che hanno scattato foto e ripreso la protesta. Fermi in attesa di imbarcarsi, un gruppo di turisti ha applaudito gli operai, al passaggio nel tunnel che conduce al Molo Angioino, in segno di solidarietà e sostegno. Gli operai, al momento fermi all’accettazione per le crociere, stanno cantando “Bella ciao”.

In apertura del corteo c’è uno striscione con la scritta “Whirlpool”. I lavoratori indossano le divise da lavoro e le t-shirt con su scritto “Whirlpool Napoli non molla”. I manifestanti hanno intonato cori tra cui “abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna al lavoro” e “Il potere deve essere operaio” e “No Napoli, no Whirlpool”.

Quella di oggi è una delle iniziative degli operai dello stabilimento della multinazionale di Napoli est, per scongiurare la chiusura del sito produttivo, fissata dall’azienda per il prossimo 31 ottobre.

“A pochi giorni dalla chiusura della fabbrica gli operai ritornano in strada per sollecitare il governo a prendere una posizione nei confronti della Whirlpool e smettere di fare solo proclami – afferma Vincenzo Accurso, della Rsu dello stabilimento di via Argine – . Il destino dell Italia passa attraverso i lavoratori della Whirlpool e non deve passare attraverso l’incapacità del governo”.