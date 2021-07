Whirlpool Napoli, gli operai occupano il porto turistico: bloccati gli imbarchi per le isole del Golfo

Tornano in piazza i lavoratori della Whirlpool che questa mattina hanno occupato il porto turistico di Napoli, sfilando in corteo lungo il molo Beverello. Si sono ritrovati in piazza Municipio alle spalle di Castelnuovo e, dietro lo striscione a fondo blu con la scritta bianca “Whirlpool Rsu Napoli”, hanno occupato il molo da dove ci si imbarca per le isole del Golfo. Le immancabili magliette “Whirlpool Napoli non molla” e lo slogan scandito gia’ tante volte “La gente come noi non molla mai”. Dopo aver occupato giovedi’ scorso la stazione centrale di Napoli, i lavoratori dello stabilimento di via Argine, per i quali la multinazionale ha avviato le procedure di licenziamento, chiedono al Governo di intervenire per evitare la chiusura dell’azienda che produceva lavatrici di alta gamma.