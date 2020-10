Whirlpool Napoli, i lavoratori scrivono a Mattarella: Siamo disperati e preoccupati. Il 31 chiude la fabbrica

“Signor Presidente, io non so se un giorno Lei leggerà mai questa lettera, ma lo spero con tutto il cuore. Mi chiamo Italia e da 22 anni sono un’operaia di Whirlpool Napoli e non credo che si debba aggiungere altro. La mia è solo una delle 400 storie di questa azienda, 1000 se consideriamo l’indotto”. Italia Orofino, operaia dello stabilimento Whirlpool di via Argine, scrive una lettera-appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a nome di tutti i lavoratori dell’impianto che, secondo i piani della multinazionale, dovrà cessare l’attività il prossimo 31 ottobre. “Lei sicuramente conosce la nostra storia – si legge nella lettera – una multinazionale che arriva in Italia, firma un accordo con il Governo e poi così, senza se e senza ma, decide di strappare quell’accordo fregandosene dei suoi dipendenti, del Governo e dell’Italia intera”. “Ci siamo sempre stati – prosegue l’operaia – anche nel periodo Covid. Gli elettrodomestici non erano considerati beni di prima necessità, eppure l’azienda ci ha chiesto di lavorare e siamo stati una delle ultime realtà a chiudere. Ma non si è fermata lì. Il giorno di Pasqua mentre ero a tavola coi miei due figli, mentre l’ Italia intera piangeva chi non c’ era più, mentre tutti pregavamo perché tutto andasse bene, la Whirlpool con cinismo e con freddezza, ci ricordava a mezzo stampa della chiusura del 31 ottobre. “Noi non siamo produttivi”, ripete. Però poi ci chiede di rientrare a lavoro prima della data prevista dal Dpcm, scrivendo al Prefetto e avvalendosi del silenzio-assenso. E noi? Ci siamo stati. Abbiamo lavorato, mettendo a rischio la nostra salute e quella dei nostri familiari, ma non ci siamo tirati indietro”. “E oggi – scrive ancora Orofino – ci viene detto che non serviamo più, che altrove si guadagna di più e quindi si chiude un sito produttivo solo per strategie economiche che nulla hanno a che vedere con i veri valori umani. Ci aiuti a far capire a questa azienda che gli accordi in Italia si fanno per essere rispettati. Cosi come al Parlamento europeo, bisogna far comprendere alle aziende che l’Italia si deve rispettare e si devono rispettare le Istituzioni, i suoi cittadini e i suoi operai”. “Siamo disperati e preoccupati – conclude la lettera – perché ad oggi le soluzioni che si stanno prospettando non sono in grado di dare risposta neanche a metà dei 400 e cancellerebbero l’indotto intero. Ricordo ancora le parole del Premier Conte durante il lockdown: ‘Voi siete il motore produttivo del Paese’. Signor Presidente, allora non permetta a nessuno di spegnere questi motori! Ripartiamo e ripartiamo tutti insieme per il bene dell’Italia. Italia, che bel nome! Un nome che ho sempre portato con orgoglio. Mi rivolgo Lei che è il mio Presidente. Mi aiuti ad esserne orgogliosa ancora per tanto tempo. Confido in Lei. Grazie mille, Signor Presidente!”.