Whirlpool Napoli, i parlamentari a Conte: Scongiurare la chiusura. Si riconvochino subito le parti sociali 

“Napoli non può perdere neanche un posto di lavoro. La preoccupazione di perdere il lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dello stabilimento Whirlpool di via Argine è anche la nostra. I vertici della multinazionale americana, proprio ieri al tavolo Mise, hanno ribadito che il 31 ottobre lo stabilimento partenopeo cesserà ogni attività produttiva. Chiediamo al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, di convocare al più presto, a Palazzo Chigi, i rappresentanti sindacali, le parti sociali”. L’appello rivolto a presidente del Consiglio è firmato da Sandro Ruotolo, Peppe De Cristoforo, Gennaro Migliore, Paola Nugnes, Marco Sarracino, Arturo Scotto, Paolo Siani, Lello Topo, Valeria Valente.

Cgil, Cisl e Uil proclamano lo sciopero generale 5 novembre

É confermato lo sciopero generale proclamato dalle segreterie metropolitane di Cgil, Cisl e Uil di Napoli per il prossimo 5 novembre a sostegno della vertenza Whirlpool. Ad annunciarlo alla Dire è Antonio Accurso della Uilm Campania. “Noi metalmeccanici – spiega Accurso – faremo la nostra parte. Se i lavoratori non avranno risposte, anche in piena pandemia, si faranno sentire. Chiediamo già scusa a tutti coloro che dovranno subire un disagio, ma non possiamo pensare che a causa della pandemia i lavoratori debbano subire un attacco di questo tipo restando in silenzio”. Per Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, il governo “ha ora l’ultima occasione – afferma alla Dire – per rispettare le promesse fatte ai lavoratori per 18 mesi e mai mantenute ma solo ripetute, anche in modo sfrontato, in campagna elettorale. Il governo premi chi investa e penalizzi chi de localizzi. Faremo la massima pressione su Whirlpool e sulle istituzioni. Le mobilitazioni andranno avanti e già domani è proclamato uno sciopero degli straordinari in tutte le fabbriche del gruppo Whirlpool”.

Il prefetto di Napoli riceve lavoratori e sindacati

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche sociali, ha incontrato i lavoratori e le organizzazioni sindacali dello stabilimento Whirlpool di Napoli, in mobilitazione per la sospensione delle attività produttive dello stabilimento che attualmente occupa 355 lavoratori. Inoltre sono interessati dalla crisi circa 700 unità occupate in aziende dell’indotto. “In particolare – si legge in una nota – è stato sottolineato che, nonostante i risultati estremamente positivi dell’ultimo trimestre di produzione, l’azienda ha mantenuto una posizione di chiusura che determina una forte tensione tra i dipendenti. Diversi gli interventi emersi nel corso della discussione, con particolare riferimento alla manifestata necessità di un coinvolgimento del Governo nel suo massimo vertice. Il Prefetto ha assicurato che rappresenterà al Governo la richiesta avanzata dalle parti sociali e le motivazioni ad essa sottese, auspicando che tutte le manifestazioni di protesta o di dissenso siano mantenute nei binari della legalità”.