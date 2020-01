Whirlpool Napoli, i sindacati: Rimandare le chiusura a dicembre. Si rischia una bomba sociale

Mantenere il sito produttivo della Whirlpool di Napoli fino alla fine dell’anno mentre si cercano soluzioni per un possibile ingresso di un nuovo soggetto industriale. E’ questa, secondo quanto si apprende, la richiesta che Fiom Fiom Uilm e Ugl hanno fatto al governo nella riunione ristretta con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. “Da questo momento si rompono le relazioni sindacali con l’azienda. Se il Governo non prende una posizione forte, la vicenda Whirlpool diventa una questione di ordine pubblico”, afferma Rosario Rappa, segretario generale di Fiom-Cgil Napoli. “Se il 31 marzo cesserà la produzione di lavatrici e non sarà prospettata una soluzione concreta, a Napoli scoppierà una bomba sociale. L’unica possibilità è che il Governo costringa Whirlpool a mantenere le produzioni di lavatrici a Napoli così come previsto dall’accordo del 2018. Qualora oggi non si dovesse ottenere tale risultato sarà necessario riportare la vertenza alla presidenza del Consiglio”, conclude.