Whirlpool Napoli, lavoratori in catene contro l’immobilismo del Governo

I lavoratori della Whirlpool di Napoli si sono incontrati stamattina fuori allo stabilimento dell’azienda in via Argine per “incatenarsi” simbolicamente tra di loro, denunciando l’assenza del governo rispetto alla vertenza. Gli operai si sono quindi recati in strada per un corteo di protesta. “Le catene – ha spiegato Vincenzo Accurso, dipendente Whirlpool ed Rsu della Uil – rappresentano l’immobilismo del governo che non permette di sbloccare questa situazione di prigionia dovuta alla scelta dell’azienda. Catene che bloccano il futuro degli italiani, fermano il Sud, il Mezzogiorno. Il lavoro ci aiuti ad uscire dalla crisi post Covid”.