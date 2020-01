Whirlpool Napoli, oggi incontro a Roma: trecento operai presidiano il Ministero

Sono in viaggio da Napoli verso Roma circa 300 lavoratori Whirlpool che, in occasione del tavolo oggi pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico, continuano a chiedere rassicurazioni “per le loro certezze, il loro lavoro, il loro futuro”. Si descrivono come “quei soldati nelle Termopili” che “fianco a fianco difendono quel piccolo passaggio stretto, mettendo in gioco tutto se stessi. Perdere la difesa di questo passaggio – sostengono – per noi vuol dire far affermare la volontà di una multinazionale che, passata su di noi, razierà la nostra terra impoverirà il nostro Paese. Sono otto mesi che resistiamo fianco a fianco e continueremo a farlo, per noi, per i nostri cari, per tutti, aspettiamo i rinforzi e resistiamo perché – concludono – difendere è un dovere ma lavorare è un diritto. Napoli non molla”.